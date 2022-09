F1, Gp Olanda 2022, Russell: “Red Bull sarà la più competitiva qui” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Sicuramente è un tema ricorrente la differenza di prestazione tra il sabato e la domenica. A Spa in gara abbiamo mostrato un passo molto forte e sono dispiaciuto di non aver ottenuto la terza posizione. Possiamo essere contenti, ma dobbiamo superare i problemi che abbiamo sul giro secco. Zandvoort? E’ un giro più breve quindi non ci saranno divari così grandi. La Red Bull sarà la più competitiva, mentre noi possiamo andare meglio rispetto al Belgio”. Lo ha detto George Russell, pilota della Mercedes, durante la conferenza stampa del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Sicuramente è un tema ricorrente la differenza di prestazione tra il sabato e la domenica. A Spa in gara abbiamo mostrato un passo molto forte e sono dispiaciuto di non aver ottenuto la terza posizione. Possiamo essere contenti, ma dobbiamo superare i problemi che abbiamo sul giro secco. Zandvoort? E’ un giro più breve quindi non ci saranno divari così grandi. La Redla più, mentre noi possiamo andare meglio rispetto al Belgio”. Lo ha detto George, pilota della Mercedes, durante la conferenza stampa del Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.

