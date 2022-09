Events.com acquisisce la scaleup italo-americana Evensi (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato ufficializzato l’annuncio dell’acquisizione di Evensi da parte di Events.com, azienda californiana specializzata nella gestione degli eventi, che offre una suite completa di servizi: dalla vendita di biglietti al marketing dell’evento. Il fondatore, il modenese Yuri Grassi, assieme a Emanuele Corradini, Paolo Privitera e Andrea Pelleschi, ha costruito tra l’Emilia-Romagna e San Francisco quello che viene da molti riconosciuto come il più grande aggregatore mondiale di eventi. Tra gli investitori, spicca il nome di Primo Ventures SGR; il fondo italiano guidato da Gianluca Dettori è stato infatti tra i primi a credere nel progetto e a investire nella startup. Evensi ha raggiunto il successo in Silicon Valley, affermandosi come una delle realtà più interessanti nel mondo degli eventi. Ciò nonostante, il cuore dello sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato ufficializzato l’annuncio dell’acquisizione dida parte di.com, azienda californiana specializzata nella gestione degli eventi, che offre una suite completa di servizi: dalla vendita di biglietti al marketing dell’evento. Il fondatore, il modenese Yuri Grassi, assieme a Emanuele Corradini, Paolo Privitera e Andrea Pelleschi, ha costruito tra l’Emilia-Romagna e San Francisco quello che viene da molti riconosciuto come il più grande aggregatore mondiale di eventi. Tra gli investitori, spicca il nome di Primo Ventures SGR; il fondo italiano guidato da Gianluca Dettori è stato infatti tra i primi a credere nel progetto e a investire nella startup.ha raggiunto il successo in Silicon Valley, affermandosi come una delle realtà più interessanti nel mondo degli eventi. Ciò nonostante, il cuore dello sviluppo ...

