Decreti sicurezza per fermare l'invasione. Ecco cosa prevedono (Di giovedì 1 settembre 2022) «I Decreti di sicurezza possono essere rimessi in vigore adesso: parliamo di realtà, e costano zero. Sono già stati sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorre inventarsi robe che non si sono mai applicate». Con queste parole Matteo Salvini è tornato a parlare di immigrazione, provando a rilanciare di fatto i due "vecchi" Decreti sicurezza da lui fortemente voluti durante il biennio 2018/2019 - quando era ministro dell'Interno nel governo gialloverde - e successivamente superati da un nuovo decreto firmato dalla Ministra Lamorgese. Leggi dalla storia travagliata e complessa, che all'epoca della loro approvazione scatenarono infinite polemiche e che il leader della Lega ha sempre rivendicato come la migliore soluzione possibile in tema di lotta all'immigrazione clandestina. Ma cosa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) «Idipossono essere rimessi in vigore adesso: parliamo di realtà, e costano zero. Sono già stati sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorre inventarsi robe che non si sono mai applicate». Con queste parole Matteo Salvini è tornato a parlare di immigrazione, provando a rilanciare di fatto i due "vecchi"da lui fortemente voluti durante il biennio 2018/2019 - quando era ministro dell'Interno nel governo gialloverde - e successivamente superati da un nuovo decreto firmato dalla Ministra Lamorgese. Leggi dalla storia travagliata e complessa, che all'epoca della loro approvazione scatenarono infinite polemiche e che il leader della Lega ha sempre rivendicato come la migliore soluzione possibile in tema di lotta all'immigrazione clandestina. Ma...

