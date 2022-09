Dalla Salernitana al Benevento: Simy è ufficialmente giallorosso (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo Camillo Ciano, il Benevento aggiunge un’altra pedina al suo reparto offensivo. E’ infatti ufficiale l’approdo in giallorosso del nigeriano Nwankwo Simy. Il 30enne giocatore di Lagos arriva in prestito Dalla Salernitana con diritto di riscatto in favore dei sanniti, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (promozione in serie A). Il club granata contribuirà a pagare parte dello stipendio di Simy. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Salernitana per il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Simeon Tochukwu Nwankwo. Il calciatore nigeriano, classe ‘92, arriva alla società giallorossa a titolo temporaneo con diritto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo Camillo Ciano, ilaggiunge un’altra pedina al suo reparto offensivo. E’ infatti ufficiale l’approdo indel nigeriano Nwankwo. Il 30enne giocatore di Lagos arriva in prestitocon diritto di riscatto in favore dei sanniti, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (promozione in serie A). Il club granata contribuirà a pagare parte dello stipendio di. “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con laper il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Simeon Tochukwu Nwankwo. Il calciatore nigeriano, classe ‘92, arriva alla società giallorossa a titolo temporaneo con diritto di ...

