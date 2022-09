Dalla bocciatura di Supermario al Pd che tradisce i propri valori per andare dietro a Di Maio. Conte ne ha per tutti e i 5S risalgono nei sondaggi (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ci sono gli orfani di una formula di governo di un’agenda Draghi, a partire da Calenda, Renzi, il Pd che vogliono nascondersi dietro l’agenda Draghi. Il metodo Draghi non prevede dialettica politica, si decideva nel chiuso dello staff di alcuni ministeri”. A parlare così è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, forte dei sondaggi che danno ormai i 5S appaiati alla Lega. Secondo il pentastellato il metodo di Supermario è qualcosa “che non auspico per la salute della democrazia”. “Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola si riappropri dello spazio pubblico assolutamente necessario per fare scelte responsabili” ha aggiunto. Ma il problema del governo dei Migliori non è stato soltanto di ‘metodo’ ma anche e soprattutto nei risultati. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ci sono gli orfani di una formula di governo di un’agenda Draghi, a partire da Calenda, Renzi, il Pd che vogliono nascondersil’agenda Draghi. Il metodo Draghi non prevede dialettica politica, si decideva nel chiuso dello staff di alcuni ministeri”. A parlare così è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, forte deiche danno ormai i 5S appaiati alla Lega. Secondo il pentastellato il metodo diè qualcosa “che non auspico per la salute della democrazia”. “Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola si riapdello spazio pubblico assolutamente necessario per fare scelte responsabili” ha aggiunto. Ma il problema del governo dei Migliori non è stato soltanto di ‘metodo’ ma anche e soprattutto nei risultati. ...

