Concorso Juvenes Translatore | sedicesima edizione | registrazioni dal 2 settembre al 20 ottobre

Ufficio Stampa

Baronissi . Si è concluso con grande successo il IVInternazionale di esecuzione musicale 'Città di Baronissi', organizzato dall'Associazione ... Vella per la tromba e il Trioper la ...C'è anche una studentessa italiana tra i 27 vincitori deleuropeo per giovani traduttori 'Translatores'. È Martina Valendino, dell' Istituto di istruzione superiore 'Guido Monaco di Pomposa' a Codigoro (Ferrara), con un brano tradotto dallo ... Un liceale trentino vincitore italiano del Concorso UE per giovani traduttori