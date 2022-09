Cate Blanchett: “l’omogeneità in ogni forma dell’arte è la morte” (Di giovedì 1 settembre 2022) Cate Blanchett è oramai una veterana della Mostra del Cinema di Venezia (presidente di giuria l’anno scorso), e oggi ha presentato TÁR film diretto da Todd Field. Cosa ha detto Cate Blanchett su TÁR? “Credo che sia importante perché l’omogeneità in ogni forma dell’arte è la morte. La pratica artistica però, aggiunge, non è uno strumento educativo. La reazione a un film o un’altra opera può essere di offesa, di disgusto o di ispirazione ma questo va fuori dal controllo degli artisti che l’hanno realizzata. Quello che accade al mio personaggio era necessario ed innegabile ma non avevo pensato al genere del personaggio né alla sua sessualità. E questo mi piace del film. Semplicemente lei è. Si tratta di una rappresentazione molto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022)è oramai una veterana della Mostra del Cinema di Venezia (presidente di giuria l’anno scorso), e oggi ha presentato TÁR film diretto da Todd Field. Cosa ha dettosu TÁR? “Credo che sia importante perchéinè la. La pratica artistica però, aggiunge, non è uno strumento educativo. La reazione a un film o un’altra opera può essere di offesa, di disgusto o di ispirazione ma questo va fuori dal controllo degli artisti che l’hanno realizzata. Quello che accade al mio personaggio era necessario ed innegabile ma non avevo pensato al genere del personaggio né alla sua sessualità. E questo mi piace del film. Semplicemente lei è. Si tratta di una rappresentazione molto ...

RadioItalia : Secondo red carpet di #venezia79! ?? Cate Blanchett è protagonista di “Tár” di Todd Field! #BiennaleCinema2022 … - WeCinema : Cate Blanchett illumina il red carpet! ?? #Venezia79 #BiennaleCinema2022 - WeCinema : Cate Blanchett è la protagonista di 'TÁR', film sulla storia di Lydia Tár, prima donna in assoluto a dirigere un’im… - mathildbauchard : RT @IR0NLANG: cate blanchett esiste ed è sul suolo italiano anche quest’anno siamo stati benedetti #Venezia79 - Guast95 : RT @smartiiiiis: Come disse un grande poeta, settembre è un mese di merda per ricominciare ma Cate Blanchett ha detto non preoccupatevi vi… -