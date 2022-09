Brindisi, uccide l'ex compagna 47enne a colpi di fucile e si suicida: l'agguato davanti all'azienda tessile dove lavorava la donna (Di giovedì 1 settembre 2022) E' accaduto a Villa Castelli. La donna, Giuseppina Fumarola, stava andando a lavorare in una sartoria. Il suo ex viveva a 80 metri dal luogo di lavoro della vittima Leggi su repubblica (Di giovedì 1 settembre 2022) E' accaduto a Villa Castelli. La, Giuseppina Fumarola, stava andando a lavorare in una sartoria. Il suo ex viveva a 80 metri dal luogo di lavoro della vittima

