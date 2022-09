Benevento, chiusa la campagna abbonamenti: il messaggio di Vigorito ai tifosi (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è conclusa la campagna abbonamenti del Benevento Calcio per la stagione 2022/23. Il dato parla di 7.137 tessere sottoscritte, numeri che rendono soddisfatta la società giallorossa. “#insieme è stato il claim che ha accompagnato questa campagna abbonamenti e tutta la provincia sannita, con a capo la Città di Benevento, ha risposto presente – ha dichiarato Vigorito -. Per questo motivo, voglio esprimere i sensi della mia gratitudine a quanti ci hanno confermato la loro fede ma anche a coloro che, con fiducia, non ci faranno mancare il proprio supporto, come ho potuto constatare nelle ultime due gare casalinghe. A tutti, un doveroso e sentito grazie da parte mia e di tutto il Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è conclusa ladelCalcio per la stagione 2022/23. Il dato parla di 7.137 tessere sottoscritte, numeri che rendono soddisfatta la società giallorossa. “#insieme è stato il claim che ha accompagnato questae tutta la provincia sannita, con a capo la Città di, ha risposto presente – ha dichiarato-. Per questo motivo, voglio esprimere i sensi della mia gratitudine a quanti ci hanno confermato la loro fede ma anche a coloro che, con fiducia, non ci faranno mancare il proprio supporto, come ho potuto constatare nelle ultime due gare casalinghe. A tutti, un doveroso e sentito grazie da parte mia e di tutto il...

