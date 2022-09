(Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sarà ancheneldella settima edizione delVip. Lo storico mezzobusto del Tg1, archiviata l’esperienza giornalistica in Rai, ha deciso di godersi i primi mesi di pensione dentro la Casa più spiata d’Italia. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi. Quello diè un nome vergine di reality e piuttosto curioso, anche se in realtà non è nuovissimo fra gli addetti ai lavori. Già lo scorso anno è stato accostato alVip di Alfonso Signorini dopo una sua dichiarazione al settimanale Chi. “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate delVip, trovo che sia un vero ...

BITCHYFit : Attilio Romita nel cast del Grande Fratello Vip - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Dal Tg1 al Grande Fratello Vip: Attilio Romita concorrente del reality di Canale 5. (Dandolo su Oggi) #gfvip - Luca_zone : RT @GiusCandela: Dal Tg1 al Grande Fratello Vip: Attilio Romita concorrente del reality di Canale 5. (Dandolo su Oggi) #gfvip - GiusCandela : Dal Tg1 al Grande Fratello Vip: Attilio Romita concorrente del reality di Canale 5. (Dandolo su Oggi) #gfvip -

La Repubblica

...premiazione dei concorrenti il prossimo 22 Ottobre alle ore 21 nel Teatro Comunale della città Ducale dinanzi ad una giuria di altissimo livello presieduta dal noto giornalista del Tg1La mattinata è stata moderata dal giornalista RAI. A coordinare i lavori del pomeriggio, il giornalista RAI Giuliano Giubilei. Nella prima parte dei lavori, si sono avvicendati gli ... Attilio Romita: "Grazie al Tg1 ho vissuto da star. E Berlusconi mi spiegò come diventare governatore della Puglia" ATRI – E’ stato prorogato al prossimo 30 Settembre 2022 il termine ultimo per inviare gli elaborati per la partecipazione alla X edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio ...E’ stato prorogato al prossimo 30 Settembre 2022 il termine ultimo per inviare gli elaborati per la partecipazione alla X edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” al fine di consenti ...