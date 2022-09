Atalanta-Torino oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’orario e come vedere in diretta Atalanta-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude il turno infrasettimanale con questa sfida tra Gasperini e Juric, con in palio la testa della classifica visto che entrambe le formazioni sono a 7 punti e hanno la possibilità di andare a 10, raggiungendo la Roma. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo, appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 1 settembre, con la partita che sarà visibile su Dazn oppure sul canale satellitare Zona Dazn, previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) L’e come vedere in diretta, match valido per la quarta giornata di. Si chiude il turno infrasettimanale con questa sfida tra Gasperini e Juric, con in palio la testa della classifica visto che entrambe le formazioni sono a 7 punti e hanno la possibilità di andare a 10, raggiungendo la Roma. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo, appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 1 settembre, con la partita che sarà visibile su Dazn oppure sulsatellitare Zona Dazn, previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

