Alimenti, Neuromed svela limiti etichetta ‘Nutri-score’ (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’etichetta nutrizionale non basta se non si riduce il consumo di Alimenti ultra-processati”. E’ quanto ha stabilito uno studio del dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese e Como, l’Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicato sul ‘British Medical Journal’, lo studio ha analizzato l’impatto combinato sulla salute del sistema di etichettatura ‘Nutri-score’ e del grado di trasformazione degli Alimenti. “Gli Alimenti non sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità nutrizionale, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti – osservano i ricercatori – Quest’ultimo elemento risulta cruciale per conoscere il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’nutrizionale non basta se non si riduce il consumo diultra-processati”. E’ quanto ha stabilito uno studio del dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese e Como, l’Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicato sul ‘British Medical Journal’, lo studio ha analizzato l’impatto combinato sulla salute del sistema diturae del grado di trasformazione degli. “Glinon sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità nutrizionale, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti – osservano i ricercatori – Quest’ultimo elemento risulta cruciale per conoscere il ...

italiaserait : Alimenti, Neuromed svela limiti etichetta ‘Nutri-score’ - campobassolive : Ricerca Neuromed, cibo e salute: “L’etichetta nutrizionale non basta se non si riduce il consumo di alimenti ultra-… - lifestyleblogit : Alimenti, Neuromed svela limiti etichetta 'Nutri-score' - - MoliseTabloid : Cibo e salute, l’etichetta nutrizionale non basta. Neuromed: importante ridurre il consumo di alimenti ultra-proces… - amolivenews : Gli alimenti non sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità nutrizionale, ma anche dal grado di lav… -