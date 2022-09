Acerbi, Biasin: «Ecco come si è arrivati a lui» (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole di Biasin sull’arrivo di Acerbi all’Inter: «Senza budget non puoi prendere un giovane di prosettiva» Intervenuto all’interno del programma Tutti Convocati, il giornalista Federico Biasin ha parlato dell’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter. Di seguito le sue parole. «Bisogna capire perché si è arrivati a quello. Con un budget 0, pensare di prendere un giovane di prospettiva diventa impossibile perché ti chiedono un prestito oneroso. Questo è il sacrificio per mantenere tutti i titolari in difesa. Non è partito nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole disull’arrivo diall’Inter: «Senza budget non puoi prendere un giovane di prosettiva» Intervenuto all’interno del programma Tutti Convocati, il giornalista Federicoha parlato dell’arrivo di Francescoall’Inter. Di seguito le sue parole. «Bisogna capire perché si èa quello. Con un budget 0, pensare di prendere un giovane di prospettiva diventa impossibile perché ti chiedono un prestito oneroso. Questo è il sacrificio per mantenere tutti i titolari in difesa. Non è partito nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Acerbi, Biasin: «Ecco come si è arrivati a lui» - FilippoFelix79 : @FBiasin Signor Biasin, giustissima e impeccabile considerazione. A mio parere prendere un difensore più forte di A… - LeviAck8_ : RT @_ElPrincipe22: @_esegesi_ @AMIN1908_ @Inter Ma perché siete fissati con sto Acerbi quando ne parlano solo i giornali e basta? Di Marzi… - LeviAck8_ : RT @_ElPrincipe22: @cesololinter194 Salvo ma è un tweet di Biasin 2 milioni ti stanno facendo un favore, alla fine anche per Acerbi devi p… - mrsdallowey : @_MDelon @FBiasin Biasin è come Barzaghi: parlano a comando e vorrebbero farci credere che Zhang non prende Acerbi… -