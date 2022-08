Vuelta 2022, classifica generale aggiornata dopo undicesima tappa: Evenepoel ancora in maglia rossa (Di mercoledì 31 agosto 2022) La classifica generale della Vuelta di Spagna 2022 aggiornata dopo l’undicesima tappa, la El Pozo Alimentacion-Cabo de Gata di 191.2 km decisamenti piatti e con arrivo favorevole ai velocisti. E a trionfare, proprio in volata, è Kaden Groves della BikeExchange. In chiave classifica generale, nessuno scossone: Remco Evenepoel (QuickStep Alpha Vynil) al comando con i distacchi invariati nella graduatoria della maglia rossa. Ve la proponiamo di seguito insieme alle altre classifiche: classifica a punti, classifica dei migliori scalatori, classifica del miglior giovane. undicesima tappa: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladelladi Spagnal’, la El Pozo Alimentacion-Cabo de Gata di 191.2 km decisamenti piatti e con arrivo favorevole ai velocisti. E a trionfare, proprio in volata, è Kaden Groves della BikeExchange. In chiave, nessuno scossone: Remco(QuickStep Alpha Vynil) al comando con i distacchi invariati nella graduatoria della. Ve la proponiamo di seguito insieme alle altre classifiche:a punti,dei migliori scalatori,del miglior giovane.: ...

Successo in volata di Kaden Groves. Alaphilippe cade, saluta la Vuelta e non solo... il campione del mondo non sarà ai Mondiali di Australia. Il momento in cui Julian Alaphilippe scivola in curva e cade. Una brutta botta lo costringe a salutare la Vuelta e anche i Mondiali.