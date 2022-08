Violenza sessuale nella metro di Milano: si abbassa i pantaloni e aggredisce trans (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sempre peggio nella metro di Milano. Violenza sessuale contro un trans nel sottopasso. È successo in pieno pomeriggio, alla fermata di Cologno Nord della linea verde. La vittima, una 35enne peruviana, è stata avvicinata, bloccata con forza e spinta contro il muro da un uomo, che le ha palpato seno e parti intime e si è poi abbassato i pantaloni. nella metro di Milano le urla della 35enne trans Le grida della 35enne trans hanno però richiamato l’attenzione dei passeggeri presenti nella stazione, che hanno chiamato il 112. Immediato anche l’intervento degli addetti alla sicurezza di Atm, che non ha però impedito all’aggressore – un 43enne senegalese ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sempre peggiodicontro unnel sottopasso. È successo in pieno pomeriggio, alla fermata di Cologno Nord della linea verde. La vittima, una 35enne peruviana, è stata avvicinata, bloccata con forza e spinta contro il muro da un uomo, che le ha palpato seno e parti intime e si è poito idile urla della 35enneLe grida della 35ennehanno però richiamato l’attenzione dei passeggeri presentistazione, che hanno chiamato il 112. Immediato anche l’intervento degli addetti alla sicurezza di Atm, che non ha però impedito all’aggressore – un 43enne senegalese ...

GPDP_IT : #GarantePrivacy Avviata un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che, a vario ti… - borghi_claudio : Il problema non è lo stupro ma la privacy... andiamo bene. Oh che giro di vite gli daremo dopo il 25.. - Agenzia_Ansa : La vittima della violenza sessuale commessa a Piacenza è disperata, non solo per aver subito lo stupro ma anche per… - SecolodItalia1 : Violenza sessuale nella metro di Milano: si abbassa i pantaloni e aggredisce trans - Newsinunclick : “Ci auguriamo che sia fatta rapidamente luce sulla denuncia per violenza sessuale presentata a Milano da una ragazz… -