Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio annunciato da gas pronta alle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Unione Europea tramite il gasdotto Nord stream sono state completamente interrotte lo confermano gli operatori di Gazzotti tedeschi Opel lo so Avrà una durata prevista di 3 giorni e secondo quanto riferito dal monopolista russo dell’energia è stato reso necessario per consentire le riparazioni del l’unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Porto il prezzo del gas scende sotto i €260 dopo le chiamate delle settimane scorse torna a livelli di metà agosto il mercato reagisce così all’apertura dell’Europa sul fronte del Decò l’elettricità Surprise anche in Italia il prezzo medio del gas subisce una netta flessione Ma gli industriali del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio annunciato da gas pronta alle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Unione Europea tramite il gasdotto Nord stream sono state completamente interrotte lo confermano gli operatori di Gazzotti tedeschi Opel lo so Avrà una durata prevista di 3 giorni e secondo quanto riferito dal monopolista russo dell’energia è stato reso necessario per consentire le riparazioni del l’unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Porto il prezzo del gas scende sotto i €260 dopo le chiamate delle settimane scorse torna a livelli di metà agosto il mercato reagisce così all’apertura dell’Europa sul fronte del Decò l’elettricità Surprise anche in Italia il prezzo medio del gas subisce una netta flessione Ma gli industriali del ...

