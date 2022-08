Ucraina | la missione Aiea è arrivata a Zaporzhzhia | l’intento è di restare

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladell'Agenzia internazionale dell'Energia atomica,, ènella città di, nel sud dell', in prossimità della più grande centrale nucleare d'Europa. Il direttore generale dell', Rafael Grossi, ha dichiarato a France Presse che "ladurerà qualche giorno", e se possibile "verrà prolungata". "Laprenderà qualche giorno, e se siamo in grado di stabilire una presenza permanente, o una presenza continuativa, per meglio dire, allora essa sarà prolungata. Ma questa prima parte, per così dire, richiederà qualche giorno".video width="746" height="420" ...