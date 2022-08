Tutti (tranne Letta e Meloni) hanno capito che Draghi deve restare al governo (Di mercoledì 31 agosto 2022) La buttiamo là: se ci fosse l’elezione diretta del presidente del Consiglio Mario Draghi vincerebbe le elezioni. Persino gli elettori del Partito democratico (secondo Swg) lo preferiscono a Tutti, Enrico Letta compreso. Da tutte le parti ora lo invocano – addirittura gente che ha lavorato per scacciarlo da Palazzo Chigi – perché considerato l’unico in possesso della competenza, autorevolezza e fermezza necessarie ad una politica in grado di fronteggiare l’aumento del prezzo del gas e di conseguenza del tasso d’inflazione. Ieri le imprese del Nord hanno lanciato un grido d’allarme drammatico sul caro-energia, mettendo in conto 40 miliardi di extra-costi legati all’emergenza: «L’impatto è devastante con il rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale», hanno scritto i presidenti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) La buttiamo là: se ci fosse l’elezione diretta del presidente del Consiglio Mariovincerebbe le elezioni. Persino gli elettori del Partito democratico (secondo Swg) lo preferiscono a, Enricocompreso. Da tutte le parti ora lo invocano – addirittura gente che ha lavorato per scacciarlo da Palazzo Chigi – perché considerato l’unico in possesso della competenza, autorevolezza e fermezza necessarie ad una politica in grado di fronteggiare l’aumento del prezzo del gas e di conseguenza del tasso d’inflazione. Ieri le imprese del Nordlanciato un grido d’allarme drammatico sul caro-energia, mettendo in conto 40 miliardi di extra-costi legati all’emergenza: «L’impatto è devastante con il rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale»,scritto i presidenti ...

