Terra Amara Anticipazioni 1° settembre 2022 | Demir tende una trappola mortale a Yilmaz!

Anticipazioni, la puntata di oggi 31 Agosto Demir e Cengaver parlano della morte di Adnan e di come hanno vissuto quei momenti. Preoccupata per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbliga ...In una soap opera, nessun mistero resta tale a lungo. Nelle prossime puntate italiane diverrà infatti finalmente svelato com'è morto Adnan Yaman Senior , il marito di Hünkar (Vahide Perçin) e padre del dispotico Demir (Murat Ünalm). Una rivelazione che di fatto scagionerà Ali ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 1° settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir fa addirittura saltare in aria uno stabile pur di riuscire ad uccidere Yilmaz e Fekeli!Nella puntata di Terra amara di martedì 6 settembre, Sabahattin dopo aver visto delle foto compromettenti di Sermin con Veli vorrà divorziare ...