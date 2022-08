Tangenziale di Salerno | tir perde rimorchio | traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Singolare incidente sulladidove, nella tarda mattinata di oggi, un tir ha perso ilche trasportava un pesante container. Per fortuna le conseguenze peggiori ci sono state solo per ilbloccato dalsotto la galleria nei pressi dello svincolo di sala Abbagnano in direzione nord. Sul posto Anas e polizia stradale ma anche vigili del fuoco, vigili urbani per tutte le misure di sicurezza e garantire il ripristino della circolazione circolazione stradale particolarmente intensa in un’ora di punta. L’episodio infatti è avvenuto dopo le 11:30 in direzione nord. Per fortuna non ci sono stati feriti o impatti nonostante il distacco sia avvenuto in un punto delicato come quello all’interno della ...