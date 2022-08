Spalletti | «Bisogna giocare con più pulizia | avere più qualità nella costruzione del gioco»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della gara contro il Lecce. «con piùpiùdel, se cominci bene l’azione l’occasione che ti capita è più pulita. Abbiamo tirato in porta, forzato, loro nel secondo tempo si sono chiusi ed è diventata difficile, ma la squadra la partita l’ha fatta, meno precisa di altre volte, ma nel complesso buona». Cosa non ti ha convinto nel primo tempo? Lobotka vi fa girare di più? «Nel primo tempo la palla la facevamo girare lenta, non si riusciva a entrare conperchéfase dinon eravamo così ...