Sassuolo-Milan 0-0: “Leao può e deve fare molto di più” | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sassuolo-Milan è finita 0-0 ieri al 'Mapei Stadium'. Brutta prova di Rafael Leao, apparso l'ombra di sé stesso. Serve più continuità da parte dell'attaccante portoghese. Il commento di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') a match e... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022)è finita 0-0 ieri al 'Mapei Stadium'. Brutta prova di Rafael, apparso l'ombra di sé stesso. Serve più continuità da parte dell'attaccante portoghese. Il commento di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') a match e...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Comanda #Dybala ??Il #Sassuolo frena il #Milan, l'#Inter ripart… - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - TempiRossoneri : RT @TempiRossoneri: #SassuoloMilan, le pagelle dei rossoneri - NicholasMMII : @FabioMontesant1 @Maldi___ @russ_mario1 Il problema è che non segnamo su angolo da Milan-Sassuolo dell’anno scorso, imbarazzante… -