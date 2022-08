Rosa Russo Iervolino non è morta, e Salvini cancella il “coccodrillo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rosa Russo Iervolino è morta, anzi no. La notizia della dipartita dell’ex sindaco di Napoli è stata rilanciata oggi da molti media, ma era completamente infondata, tanto che la figlia, Francesca Russo, è stata costretta a pubblicare un post su Facebook per smentire. “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!”. Così, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook Francesca Russo ha commentato la falsa notizia della morte di sua madre, l’ex ministra dell’Interno ed ex sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, apparsa questa mattina su diversi organi di stampa: Ma non sono stati solamente siti web e giornali a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), anzi no. La notizia della dipartita dell’ex sindaco di Napoli è stata rilanciata oggi da molti media, ma era completamente infondata, tanto che la figlia, Francesca, è stata costretta a pubblicare un post su Facebook per smentire. “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!”. Così, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook Francescaha commentato la falsa notizia della morte di sua madre, l’ex ministra dell’Interno ed ex sindaco di Napoli, apparsa questa mattina su diversi organi di stampa: Ma non sono stati solamente siti web e giornali a ...

Corriere : La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è stata smentita. Ci scusiamo per l’errore con l’interessata, con la… - fanpage : Rosa Russo Iervolino è viva Il figlio Michele: 'Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco… - LucaBizzarri : Qualcuno ha salvato il tweet di Salvini con il ricordo di Rosa Russo Iervolino, quello “dai scriviamolo per primi,… - lallergica : RT @LeoVenez: Rosa Russo #Iervolino - giustamente - in questo momento - AlBizzotto : RT @Corriere: La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è stata smentita. Ci scusiamo per l’errore con l’interessata, con la sua famig… -