"Questo è gravissimo": esplode l'ira di FdI al Festival di Venezia, bomba sul voto (Di mercoledì 31 agosto 2022) La proiezione delle immagini della Meloni in coda a "Marcia su Roma", il film a Venezia dell'irlandese Mark Cousins, sta creando non poche polemiche. Pronta è arrivata la reazione di Fratelli d'Italia: "Per il regista del docufilm 'Marcia su Roma' la destra al potere è pericolosa? È deficiente, nel senso che defice dell'intera conoscenza della storia nazionale dell'evoluzione della destra italiana, che ad oggi rappresenta la prima forza politica con il leader con il consenso più alto da parte degli italiani. Non si sarebbe dovuto permettere interferenze nella campagna elettorale", afferma all'Adnkronos Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia. Mollicone, che stasera sarà presente a Venezia al red carpet inaugurale, annuncia di aver presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Dario Franceschini sulla presenza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) La proiezione delle immagini della Meloni in coda a "Marcia su Roma", il film adell'irlandese Mark Cousins, sta creando non poche polemiche. Pronta è arrivata la reazione di Fratelli d'Italia: "Per il regista del docufilm 'Marcia su Roma' la destra al potere è pericolosa? È deficiente, nel senso che defice dell'intera conoscenza della storia nazionale dell'evoluzione della destra italiana, che ad oggi rappresenta la prima forza politica con il leader con il consenso più alto da parte degli italiani. Non si sarebbe dovuto permettere interferenze nella campagna elettorale", afferma all'Adnkronos Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia. Mollicone, che stasera sarà presente aal red carpet inaugurale, annuncia di aver presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Dario Franceschini sulla presenza del ...

