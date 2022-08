MotoGP Misano: insieme a Dovizioso si ritira anche Ramon Forcada (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quello di Misano sarà un week - end di gara particolarmente intenso per tutti i fan della MotoGP; Andrea Dovizioso è pronto ad appendere il casco al chiodo e con lui lascerà le corse anche Ramon ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quello disarà un week - end di gara particolarmente intenso per tutti i fan della; Andreaè pronto ad appendere il casco al chiodo e con lui lascerà le corse...

SkySportMotoGP : ?? Misano story: nel 2018 il graffio di Dovizioso ?? Passa al comando al 6° giro e resiste davanti fino alla fine ??… - julianronaldo : RT @bgmotogp: Andrea Dovizioso on his @JiR_MotoGP Scot Honda RC212V at Misano, 2008 San Marino and Rimini's Coast #MotoGP - MotorcycleSp : Tutto finisce bene e nel caso di Andrea Dovizioso, il prossimo fine settimana sarà l'ultimo della su... #MotoGP… - julienp62 : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP - RemyHenrau : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP -