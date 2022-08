Morta Rosa Russo Iervolino | l' ex sindaca di Napoli aveva 85 anni

fanpage : ??È morta l'ex sindaca di Napoli, Rosa Russo Iervolino - domasibarita : RT @Corriere: Morta Rosa Russo Jervolino, è stata ministro e sindaco di Napoli - Goeland63 : RT @ultimora_pol: ??È morta Rosa Russo #Iervolino: fu sindaco di Napoli e più volte ministro. @ultimora_pol - Dimsuonosoft : E' morta Rosa Russo Iervolino, fu ministro e sindaco di #Napoli #Iervolino - discoradioIT : E' morta Rosa Russo Iervolino, fu ministro e sindaco di #Napoli #Iervolino -

9.23 Addio aRusso Jervolino Ea 86 anniRusso Jervolino. E' stata più volte parlamentare, ministra per diversi governi e sindaco di di Napoli dal maggio 2001 a giugno 2011 La prima volta in Parlamento nel 1979: fra ...E invece era stata la Pubblica istruzione", ricordò nel 2020Russo Iervolino èa 86 anni. Ex sindaca di Napoli, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, ha ricoperto diversi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È morta Rosa Russo Iervolino , aveva 85 anni, era nata il 17 settembre 1936. È stata per due volte sindaco di Napoli, ma nella sua lunga carriera politica, ...