MILAN, UFFICIALE: REDBIRD COMPLETA L’ACQUISIZIONE. Partnership con Yankee Global Enterprises | Primapagina (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 15:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ora è tutto UFFICIALE, il closing è nero su bianco: REDBIRD Capital Partners ha COMPLETAto L’ACQUISIZIONE del MILAN da Elliott e nel comunicato viene anche annunciato l’ingresso di Yankee Global Enterprises (proprietaria dei New York Yankees, in una Partnership strategica e anche l’acquisto di una partecipazione di minoranza. IL COMUNICATO – REDBIRD Capital Partners (“REDBIRD”) ha annunciato oggi di aver COMPLETAto L’ACQUISIZIONE dell’Associazione Calcio MILAN (“AC MILAN”, “MILAN” o il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 15:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ora è tutto, il closing è nero su bianco:Capital Partners hatodelda Elliott e nel comunicato viene anche annunciato l’ingresso di(proprietaria dei New Yorks, in unastrategica e anche l’acquisto di una partecipazione di minoranza. IL COMUNICATO –Capital Partners (“”) ha annunciato oggi di avertodell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il ...

