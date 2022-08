Milan, tutte le vere cifre del colpo Vranckx. E quella reazione alla chiamata… (Di mercoledì 31 agosto 2022) A piccoli passi verso il traguardo. Il Milan e Aster Vranckx sono sempre più vicini, ormai promessi sposi. Il centrocampista belga classe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) A piccoli passi verso il traguardo. Ile Astersono sempre più vicini, ormai promessi sposi. Il centrocampista belga classe...

acmilan : Non perdere domani l'occasione di incontrare Yacine Adli al Milan Store Downtown ??? Tutte le info sul Meet&Greet ?? ?? #SempreMilan - AntoVitiello : Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael #Leao in Serie A (otto, come Vlahovic ); tu… - FBiasin : - La #Roma per fare Belotti ha preteso di fare spazio. - La #Juve ragiona sui costi di Depay. - L’#Inter questiona… - Giacomobacci2 : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le vere cifre del colpo #Vranckx. E quella reazione alla chiamata… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le vere cifre del colpo #Vranckx. E quella reazione alla chiamata… -