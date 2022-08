Mikhail Gorbaciov | dove è nato | anni quando è morto | malattia | causa morte | dove viveva | tutto sulla sua storia

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è stato un importante politico internazionale, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica. La notizia della suaè rimbalzata su tutte le testate mondiali perché, per quanto divisivo, ha scritto importantissime pagine digeo-politica nel corso della propria carriera arrivando a vincere anche il Nobel per la Pace nel 1991. Cosa sappiamo di lui?...

Addio a Mikhail Gorbaciov, l'ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. È morto Mikhail Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… E' morto Mikhail Gorbaciov. 'Sono un sostenitore della libertà di scelta, di religione, di parola. Sempre e comunque libertà. Piuttosto sparatemi, ma al… E' morto Mikhail Gorbaciov. Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal…

Nel marzo del 1985 il Comitato centrale del Partito comunista sovietico elegge un relativamente giovane (aveva 54 anni) burocratealla carica del Primo segretario. L'Unione sovietica, all'epoca, è retta da una gerontocrazia priva di immaginazione e che governa coi metodi di segretezza modellati sull'esempio di ...É così che Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista ha commentato la notizia della morte dell'ex presidente dell'Urssche mise fine alla guerra fredda. Lo fa con un ...A far rivalutare Mikhail Gorbaciov ci ha pensato Vladimir Putin. Lui, Mikhail, è riuscito invece in una specie di miracolo: chiudere una parentesi di 70 anni di comunismo e di massacri… Leggi ...La morte di Mikhail Gorbaciov, segretario generale del partito comunista sovietico, e quindi (conseguenza da noi non così logica), presidente dell’Urss, dal marzo 1985 all’agosto 1991 (quando viene ...