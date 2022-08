Michele Merlo avrebbe potuto essere salvato con la giusta diagnosi: si aggrava la posizione del medico di base (Di mercoledì 31 agosto 2022) Michele Merlo si poteva salvare: questo è il parere a cui è giunto il perito che ha appena consegnato in fase di incidente probatorio una relazione che spiega come, se il medico di base avesse considerato l’ematoma alla gamba con la giusta rilevanza e la diagnosi fosse a quel punto stata formulata in tempo, le cure immediatamente somministrate avrebbero potuto scongiurare il peggio. La perizia, come riporta Ansa, parla di una possibilità di guarigione parli al 79-86%: la soluzione era sotto gli occhi di tutti, in quell’enorme ematoma che era improvvisamente venuto fuori sulla gamba del giovane, che, sommato agli altri sintomi che Michele Merlo manifestava (tra cui un fortissimo mal di testa) ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 agosto 2022)si poteva salvare: questo è il parere a cui è giunto il perito che ha appena consegnato in fase di incidente probatorio una relazione che spiega come, se ildiavesse considerato l’ematoma alla gamba con larilevanza e lafosse a quel punto stata formulata in tempo, le cure immediatamente somministrateroscongiurare il peggio. La perizia, come riporta Ansa, parla di una possibilità di guarigione parli al 79-86%: la soluzione era sotto gli occhi di tutti, in quell’enorme ematoma che era improvvisamente venuto fuori sulla gamba del giovane, che, sommato agli altri sintomi chemanifestava (tra cui un fortissimo mal di testa) ...

