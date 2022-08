Lupi: Weber conferma, nessun timore in Europa per un governo di centrodestra (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il sostegno politico di Manfred Weber ai moderati e alla coalizione di centrodestra è fondamentale, è una spinta importante ed è la conferma che in Europa non c'è nessun timore di un governo guidato dal centrodestra. L'appoggio del più grande partito presente nel Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, dimostra quanto la campagna di delegittimazione della sinistra non sia solo falsa ma anche contraria agli interessi dell'Italia, in Europa e nel mondo”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, dopo l'incontro di stamattina con il presidente del partito Popolare Europeo Manfred Weber. “Noi Moderati vogliamo dare un contributo in più al bagaglio culturale e politico di cui il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il sostegno politico di Manfredai moderati e alla coalizione diè fondamentale, è una spinta importante ed è lache innon c'èdi unguidato dal. L'appoggio del più grande partito presente nel Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, dimostra quanto la campagna di delegittimazione della sinistra non sia solo falsa ma anche contraria agli interessi dell'Italia, ine nel mondo”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio, dopo l'incontro di stamattina con il presidente del partito Popolare Europeo Manfred. “Noi Moderati vogliamo dare un contributo in più al bagaglio culturale e politico di cui il ...

