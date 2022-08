LIVE Camila Giorgi-Keys 4-6 7-5 6-7, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra viene sconfitta al super tie-break (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Purtroppo il torneo dell’Italia al femminile è terminato. Uno US Open sicuramente non positivo per le azzurre. Giorgi paga i 10 doppi falli e i 47 errori non forzati con solo 18 vincenti. Ha sbagliato anche molto Keys (38), ma ha comunque avuto più vincenti (30). Finisce con tanto amaro in bocca il match di Camila Giorgi, che ha avuto anche l’occasione di servire per la vittoria nel nono gioco del terzo set. Keys è stata brava a rimonta e poi a fare suo l’incontro nel super tie-break. Madison ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Purtroppo il torneo dell’Italia al femminile è terminato. Uno USsicuramente non positivo per le azzurre.paga i 10 doppi falli e i 47 errori non forzati con solo 18 vincenti. Ha sbagliato anche molto(38), ma ha comunque avuto più vincenti (30). Finisce con tanto amaro in bocca il match di, che ha avuto anche l’occasione di servire per la vittoria nel nono gioco del terzo set.è stata brava a rimonta e poi a fare suo l’incontro neltie-. Madison ...

