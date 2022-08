LIVE Camila Giorgi-Keys 4-6 7-5 6-5, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra si garantisce il super tie-break (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 40-40 Altro errore di Keys e Camila deve sfruttare l’occasione. A-40 Ace centrale di Keys. 40-40 Altro errore dell’americana. A-40 Ace di Keys. 40-40 Keys sbaglia di rovescio. 40-30 Servizio e dritto dell’americana. 30-30 Sbaglia Keys. Occasione per Giorgi. 30-15 Ottima prima della statunitense. 15-15 Che sfortuna! Il dritto di Camila colpisce il nastro e resta nel suo campo. 0-15 Keys affossa il dritto. 6-5 Fantastica Camila! Contropiede vincente dell’azzurra, che si garantisce il super ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 40-40 Altro errore dideve sfruttare l’occasione. A-40 Ace centrale di. 40-40 Altro errore dell’americana. A-40 Ace di. 40-40sbaglia di rovescio. 40-30 Servizio e dritto dell’americana. 30-30 Sbaglia. Occasione per. 30-15 Ottima prima della statunitense. 15-15 Che sfortuna! Il dritto dicolpisce il nastro e resta nel suo campo. 0-15affossa il dritto. 6-5 Fantastica! Contropiede vincente del, che siil...

