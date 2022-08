Lies of P: Requisiti PC svelati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una delle piacevoli sorprese viste durante la Gamescom 2022 è stata senza ombra di dubbio la nuova esperienza soulslike incentrata sulla Fiaba di Pinocchio, in una versione steampunk, che strizza l’occhio in un certo senso a Bloodborne, per via delle sue ambientazioni vittoriane, gotiche e cupe. Ci stiamo naturalmente riferendo a Lies of P, i cui Requisiti PC sono stati ufficialmente svelati con largo anticipo e potete consultarli a seguire. Lies of P Requisiti Minimi Sistema Operativo: Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i5 7500 o AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 560 VRAM: 4GB DirectX 12 Lies of P Requisiti Consigliati Sistema Operativo: Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria: ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una delle piacevoli sorprese viste durante la Gamescom 2022 è stata senza ombra di dubbio la nuova esperienza soulslike incentrata sulla Fiaba di Pinocchio, in una versione steampunk, che strizza l’occhio in un certo senso a Bloodborne, per via delle sue ambientazioni vittoriane, gotiche e cupe. Ci stiamo naturalmente riferendo aof P, i cuiPC sono stati ufficialmentecon largo anticipo e potete consultarli a seguire.of PMinimi Sistema Operativo: Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i5 7500 o AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 560 VRAM: 4GB DirectX 12of PConsigliati Sistema Operativo: Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria: ...

