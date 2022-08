Lazio, TMW: “Si lavora per l’esterno sinistro, su Reguillon…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lazio REGUILLON- La Lazio ha svolto stamane lavoro di rifinitura, in partenza per Genoa, dove oggi alle ore 18:30 sfiderà la Sampdoria di Giampaolo. La Lazio è ancora molto attiva sul mercato in entrata, la squadra di Sarri sta prendendo sempre di più forma. La vittoria per 3-1 contro l’Inter ha dato tanta felicità in casa Biancoceleste che, oggi sfiderà la Sampdoria al Ferraris di Genova. L’unico neo secondo Maurizio Sarri della sua rosa è quello legato al terzino sinistro. Hysaj non da tante sicurezze in fase difensiva, nemmeno in quella offensiva, e Igli Tare è sul mercato per ricercare un buon esterno. Nelle scorse settimane il nome in pole era quello di Emerson Palmieri, però l’ingaggio troppo alto dell’Italo-Brasiliano, ha frenato la dirigenza Lotito. Il secondo nome puntato era quello di Reguillon, seguito ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)REGUILLON- Laha svolto stamane lavoro di rifinitura, in partenza per Genoa, dove oggi alle ore 18:30 sfiderà la Sampdoria di Giampaolo. Laè ancora molto attiva sul mercato in entrata, la squadra di Sarri sta prendendo sempre di più forma. La vittoria per 3-1 contro l’Inter ha dato tanta felicità in casa Biancoceleste che, oggi sfiderà la Sampdoria al Ferraris di Genova. L’unico neo secondo Maurizio Sarri della sua rosa è quello legato al terzino. Hysaj non da tante sicurezze in fase difensiva, nemmeno in quella offensiva, e Igli Tare è sul mercato per ricercare un buon esterno. Nelle scorse settimane il nome in pole era quello di Emerson Palmieri, però l’ingaggio troppo alto dell’Italo-Brasiliano, ha frenato la dirigenza Lotito. Il secondo nome puntato era quello di Reguillon, seguito ...

