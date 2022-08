La regina Elisabetta rivede il suo testamento e esclude alcuni membri della famiglia: ecco chi sono (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stando a quanto circola in rete in queste ore, la regina Elisabetta avrebbe deciso di rivedere il suo testamento. Pare, inoltre, che abbia escluso alcuni importanti componenti della famiglia. Scopriamo di chi si tratta Quando la regina Elisabetta prende una decisione è molto difficile farle cambiare idea. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato del diktat che pare abbia imposto a Will e Kate. La coppia, infatti, sembra abbia dovuto trasferirsi proprio a causa sua. La regnante ha imposto il divieto a più di un componente della sua famiglia di viaggiare sullo stesso veicolo. Ciò allo scopo di evitare che in un incidente possano perdere la vita diversi membri ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stando a quanto circola in rete in queste ore, laavrebbe deciso dire il suo. Pare, inoltre, che abbia esclusoimportanti componenti. Scopriamo di chi si tratta Quando laprende una decisione è molto difficile farle cambiare idea. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato del diktat che pare abbia imposto a Will e Kate. La coppia, infatti, sembra abbia dovuto trasferirsi proprio a causa sua. La regnante ha imposto il divieto a più di un componentesuadi viaggiare sullo stesso veicolo. Ciò allo scopo di evitare che in un incidente possano perdere la vita diversi...

tripps42 : Insieme a teorie che vedrebbero i servizi segreti responsabili della regia dell'incidente, a questo punto attentato… - SimoNetOnTheNet : Deve venire il tecnico di internet semplicemente a sostituirmi il router e io sto facendo le grandi pulizie che man… - Nibbionero : @MisterCariola Ho scelto il servizio civile perché non sparo a un uomo soltanto perché me lo dice il leccaculo ital… - MassimoSilla_ : @rottmelnew Un po' come il Pantone con tutti i cappottini della Regina Elisabetta - Pavelfloyd : RT @fior_pa: @Pavelfloyd Beh si sa che i grandi della storia siano sempre stati affascinati dal cinema: lui, la regina Elisabetta in 'una p… -