Juventus-Spezia oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Juventus-Spezia, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2022/2023. Dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma, la squadra di Allegri punta al ritorno alla vittoria nel suo stadio, dove arriva lo Spezia di Gotti, reduce dal pareggio in casa contro il Sassuolo. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, mercoledì 31 agosto, allo Juventus Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, Sky Serie A, Sky Sport 251) che su Dazn, visibile tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quarta giornata della. Dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma, la squadra di Allegri punta al ritorno alla vittoria nel suo stadio, dove arriva lodi Gotti, reduce dal pareggio in casa contro il Sassuolo. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di, mercoledì 31 agosto, alloStadium. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, SkyA, Sky Sport 251) che su Dazn, visibile tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace.

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - ZonaBianconeri : RT @AllenatoreM: Juventus-Spezia streaming e diretta tv, dove vedere il match #JuventusSpezia #Juventus #Spezia #SerieA - pccpla : RT @forumJuventus: #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo'?… - ZonaBianconeri : RT @cosmojuve: ?????????????????!? ?? Juventus - Spezia ?? Mercoledì 31 Agosto 2022 ?? Ore 20.45 ?? Allianz Stadium, Torino #?? #JuveSpezia #SerieA #Ju… - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juve-Spezia: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming #Juve #Juventus -