Juventus, Allegri: «Importante è vincere soprattutto a inizio stagione»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con lo Spezia. Le sue dichiarazioni: COSA MANCA – «Ad inizio stagione l'Importante è vincere, la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare ogni tre giorni, dobbiamo conoscerci ancora con i nuovi e non è facile. Dobbiamo migliorare nella gestione, che non significa solo difendere, ma perdiamo palle banali e ci smarcavamo poco indietro. In quei momenti, che capitano in una gara, vanno fatti passare senza nessun rischio. Invece loro ci hanno infilato due o tre palle, dovevamo essere più ordinati per poi ricominciare a ...

