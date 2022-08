Gorbaciov: Peskov, il suo romanticismo non si è realizzato (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Il romanticismo" di Mikhail Gorbaciov per una pace stabile tra Mosca e l'Occidente "non si è concretizzato, non c'è stato un secolo del miele e la sete di sangue dei nostri avversari si è manifestata"... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Il" di Mikhailper una pace stabile tra Mosca e l'Occidente "non si è concretizzato, non c'è stato un secolo del miele e la sete di sangue dei nostri avversari si è manifestata"...

