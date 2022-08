Eurobasket 2022 su Eleven Sports con la diretta streaming di tutte le partite (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, da Luka Doncic a Rudy Gobert. Gli Europei di basket 2022, che vedranno protagonisti alcuni dei più forti giocatori del pianeta, scattano giovedì su Eleven, che si conferma la casa del basket trasmettendo tutte e 76 le partite in programma dal 1° al 18 settembre.24 squadre al via, tra cui... Leggi su digital-news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, da Luka Doncic a Rudy Gobert. Gli Europei di basket, che vedranno protagonisti alcuni dei più forti giocatori del pianeta, scattano giovedì su, che si conferma la casa del basket trasmettendoe 76 lein programma dal 1° al 18 settembre.24 squadre al via, tra cui...

SkySport : ?? EUROBASKET 2022 ???? Le partite dell'Italia ? #SkySport #SkyBasket #Eurobasket @FIBA @Italbasket - Italbasket : Le condizioni di Danilo Gallinari ?? Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione meniscale senza intere… - Sigma_Sports : RT @Italbasket: 'Restano pochissimi biglietti per ????-????... che fai, non vieni?' ??? - Italbasket : 'Restano pochissimi biglietti per ????-????... che fai, non vieni?' ??? - telodogratis : EuroBasket: dove vedere le partite dell’Italia in tv o in streaming -