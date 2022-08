Empoli-Verona 1-1 | Kallon risponde a Baldanzi

(Di mercoledì 31 agosto 2022)(ITALPRESS) – Discorso vittoria rimandato, ancora una volta. Il match tratermina 1-1 coi gol dinel primo tempo e dinella ripresa. Toscani a quota 3 (tre pareggi); veneti a due punti. Buon primo tempo da parte della compagine di Zanetti, la risposta della squadra di Cioffi è arrivata nella ripresa, soprattutto con i cambi che hanno coinvoltoe Doig, entrambi infatti sono entrati nell'azione della rete del pari. I segnali positivi da parte dell'si sono palesati già dopo due minuti di gioco, con il colpo di testa di Ismajli terminato fuori per questione di centimetri. Lo stesso Lammers ha provato a sbloccare il match con una conclusione da posizione defilata, l'ex Atalanta però non è riuscito ad impensierire Montipò. ...

Commenta per primo1 - 1 Vicario 6 : attento sulle palle alte e tra i pali, non può nulla sul gol di Kallon. Stojanovic 6 : accompagna l'azione quando serve, bravo a tamponare su Lazovic prima e Doig poi.