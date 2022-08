Elezioni, in Lombardia Fratelli d’Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex berlusconiani e indagati (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’ombra di “big” del calibro di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè e l’ex ministro Giulio Tremonti (tutti blindati tra collegi uninominali e listini proporzionali) spuntano gli altri: candidati meno noti o persino sconosciuti, ma che il partito ha collocato in posizione eleggibile. Tra loro due indagati, un condannato dalla Corte dei conti, figli e nipoti, ex berlusconiani saliti sul carro al momento giusto e qualche nostalgico. In Lombardia Fratelli d’Italia si aspetta un risultato vicino o superiore a quello della Lega. Per questo gli appetiti erano molti e oggi non mancano le polemiche, soprattutto per la scelta delle quote rose e per l’attenzione riservata ai parenti. Il condannato è il deputato uscente Marco Osnato, genero di Romano La Russa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’ombra di “big” del calibro di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè e l’ex ministro Giulio Tremonti (tuttiti tra collegi uninominali e listini proporzionali) spuntano gli altri: candidati meno noti o persino sconosciuti, ma che il partito ha collocato in posizione eleggibile. Tra loro due, un condannato dalla Corte dei conti, figli e nipoti, exsaliti sul carro al momento giusto e qualche nostalgico. Insi aspetta un risultato vicino o superiore a quello della Lega. Per questo gli appetiti erano molti e oggi non mancano le polemiche, soprattutto per la scelta delle quote rose e per l’attenzione riservata ai. Il condannato è il deputato uscente Marco Osnato, genero di Romano La Russa, ...

marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - fattoquotidiano : Elezioni, in Lombardia Fratelli d’Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex berlusconiani e indagati - Rhombus77 : @DiteChe Una volta. Sulle prossime elezioni regionali in Lombardia. - FCasaglia : RT @Linkiesta: La Lombardia può essere decisiva per fermare il bipopulismo alle elezioni #Renzi ha detto che le elezioni del 25 settembre… - fpizzul : In dialogo con i lombardia: elezioni, giovani e mondo cattolico -