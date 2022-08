È morta Rosa Russo Iervolino

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 agosto 2022)nella notte tra il 30 e il 31 agosto a Napoli, sua città di nascita. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 17 settembre. Della città fu due volte sindaco: la prima donna a ricoprire questo ruolo. Anche al Viminale prima di lei non era mai stata ministro nessun altra donna:fu a capo degli Interni tra il 1998 e il 1999, con D'Alema premier. In quell'anno firmò la legge contro gli stupefacenti chiamato-Muccioli, dal nome del fondatore di San Patrignano. Qualche anno prima, tra il 1992 e il 1994, è stata anche ministro dell'Istruzione e in precedenza ministro per gli Affari sociali. Il suo nome rimbalzò come papabile per il Quirinale dopo il quinquennato di Carlo Azegliio Ciampi, ma fu poi eletto Oscar Luigi Scalfaro. Nell'ultima ...