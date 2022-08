Due giorni per donare sangue, appello dei malati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGricignano d’Aversa (Ce) – Una due giorni dedicata alla donazione di sangue si terrà a Gricignano d’Aversa, nel Casertano, sabato e domenica 3 e 4 settembre. Ad organizzarla il Comune e la Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la Guarigione dalla Thalassemia, che raccoglie il grido d’aiuto di tanti pazienti obbligati ad effettuare trasfusioni di sangue o anche di plasma ogni paio di settimane, ma che vivono nel terrore dell’esiguità delle scorte. Pazienti come Giuseppe Sardo, talassemico di 42 anni, che vive una situazione simile a quella di tanti anziani e bambini, curati al reparto dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove affluiscono pazienti di Napoli e del suo hinterland, e dalle province di Caserta, Avellino e parte di Salerno. Il problema è che i donatori non sono tanti e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGricignano d’Aversa (Ce) – Una duededicata alla donazione disi terrà a Gricignano d’Aversa, nel Casertano, sabato e domenica 3 e 4 settembre. Ad organizzarla il Comune e la Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la Guarigione dalla Thalassemia, che raccoglie il grido d’aiuto di tanti pazienti obbligati ad effettuare trasfusioni dio anche di plasma ogni paio di settimane, ma che vivono nel terrore dell’esiguità delle scorte. Pazienti come Giuseppe Sardo, talassemico di 42 anni, che vive una situazione simile a quella di tanti anziani e bambini, curati al reparto dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove affluiscono pazienti di Napoli e del suo hinterland, e dalle province di Caserta, Avellino e parte di Salerno. Il problema è che i donatori non sono tanti e il ...

