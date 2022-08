Charlbi Dean morta a 32 anni | l’attrice e modella colpita da una “improvvisa malattia”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 31 agosto 2022)sudafricanainaspettatamente all’età di 32. La sua morte ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo, anche perché la causa ufficiale della scomparsa non è stata chiarita.sarebbe deceduta a causa di una “”. Attrice di Triangle of Sadnessall’improvviso a 32La notizia è arrivata ieri sera in Italia ma la morte sarebbe avvenuta lo scorso lunedì 29 agosto a New York.all’improvviso, per cause ancora da chiarire. I media americani parlano di una “” che sarebbe stata ...