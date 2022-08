Battaglia contro il tempo e stop russi al gas. Draghi studia decreto (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Olanda ad Amsterdam, al Ttf scende il prezzo del gas: il contratto europeo si attesta sui 241 euro al megawattora. Solo l'ipotesi di un tetto al prezzo del gas, incide sul prezzo dell'oro blu. E l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Olanda ad Amsterdam, al Ttf scende il prezzo del gas: il contratto europeo si attesta sui 241 euro al megawattora. Solo l'ipotesi di un tetto al prezzo del gas, incide sul prezzo dell'oro blu. E l'...

Rinaldi_euro : Il #Nutriscore di questo signore è invece creatura delle multinazionali. Sono migliaia di anni che gli italiani si… - B78Fedex : In questo periodo dove purtroppo si parla tanto delle Oonne solo per eventi negativi, su questo social ho assistito… - Carlo19830665 : RT @maurizioacerbo: Giusto allarme di #Landini. Bisogna intervenire subito contro #inflazione. Bisogna reintrodurre la #scalamobile, come… - claudiafontaniv : @AtomizerGo @ferrazza Il tuo discorso è astratto, resetta tutto. Costoro, molti di estrema dx o sx, negavano l’esis… - pazienticancro : La lotta contro il #cancro ha bisogno di continuità. Per questo siamo grati alle donne e agli uomini dell’Intergrup… -