(Di martedì 30 agosto 2022) Nelle ultime settimanesta avendopiù spazio al fianco della Bloodline, inizialmente poco sopportato dai samoani, adesso nel suo ruolo di membro onorario sta risultando spesso decisivo nel dare supporto come è successo a SmackDown contro Drew McIntyre.è stato anche nominato maestro cerimoniere per venerdì prossimo a SmackDown, dove Roman Reigns festeggerà il traguardo dei due anni di regno. “Roman mi deve un favore” Stanotte gli Usos esono giunti a Raw, ma il loro promo è stato interrotto da. Il canadese ha ricordato ai fratelli che l’Head of Table gli deve ancora un favore e ha provato a spiegare ancora una volta ache la Bloodline lo sta solo sfruttando e che lui ha le capacità per essere uno ...

Zona_Wrestling : WWE: Un amico è per sempre, Sami Zayn non affonda il colpo e Kevin Owens batte Jey Uso -

Tuttowrestling

... " Lui è uno dei motivi per cui ho una vita al di fuori del. Mi ha dato uno dei migliori ... John ha quindi chiesto aiuto all'e collega: " Ho avuto l'occasione di chiedergli 'Ehi, hai ...... pronto ad aiutare l'The Miz. Vittoria ed applausi per Logan Paul . Lo show continua con il ... LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ... WWE Raw Report 29/08/2022 - Women's Tag Team Championship Finale Il licenziamento di Gallows e Anderson dalla WWE fu voluto anche da Paul Heyman, situazione che portò AJ a infuriarsi con lui. Dopo essere venuti a conoscenza di tale segreto, Luke Gallows e Karl ...Di recente, Edge ha recentemente discusso del suo rapporto con il suo ex tag team partner in WWE e suo grande amico ora in forza alla AEW, Christian Cage. Dopo ben nove anni dall'annuncio del suo ...