William Friedkin dirigerà Kiefer Sutherland ne L' ammutinamento del Caine

Leggi su movieplayer

(Di martedì 30 agosto 2022)ha sceltoper il suo adattamento de L'del, che sarà ambientato nel presente nel Golfo dell'Iran. A undici anni da Killer Joe, il maestrotorna alla regia con un nuovo progetto che vedrà protagonista, TheMutiny. il film sarà basato su uno script firmato cinquant'anni fa dal Pulitzer Herman Wouk. TheMutiny Court-Martial, adattato nel 1954 in un film interpretato da Humphrey Bogart, L'del, e in seguito in un film tv di Robert Altman nel 1988 1988, è incentrato sulle vicissitudini di un ufficiale di marina sottoposto a giudizio per ...