VIDEO Vuelta a España 2022, highlights e sintesi decima tappa: Evenepoel continua a dominare, prima vittoria (Di martedì 30 agosto 2022) L’obiettivo prefissato da Remco Evenepoel per questa Vuelta a España 2022 è stato raggiunto: in occasione della cronometro odierna, valida per la decima tappa della corsa a tappe iberica, il leader della classifica generale ha conquistato la sua prima vittoria. Nei giorni scorsi il belga aveva annunciato che era questo il suo principale obiettivo, aggiudicarsi una tappa, e solo successivamente avrebbe ragionato in ottica classifica generale potendo indossare la maglia rossa; ebbene, il fatidico successo è arrivato oggi, per di più conquistando ulteriore vantaggio sui rivali. C’era molta attesa per la sua prestazione e non ha affatto deluso, anzi, ha probabilmente superato ogni più rosea aspettativa: 48? su Primoz Roglic, 1’51” su Enric ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) L’obiettivo prefissato da Remcoper questaè stato raggiunto: in occasione della cronometro odierna, valida per ladella corsa a tappe iberica, il leader della classifica generale ha conquistato la sua. Nei giorni scorsi il belga aveva annunciato che era questo il suo principale obiettivo, aggiudicarsi una, e solo successivamente avrebbe ragionato in ottica classifica generale potendo indossare la maglia rossa; ebbene, il fatidico successo è arrivato oggi, per di più conquistando ulteriore vantaggio sui rivali. C’era molta attesa per la sua prestazione e non ha affatto deluso, anzi, ha probabilmente superato ogni più rosea aspettativa: 48? su Primoz Roglic, 1’51” su Enric ...

Eurosport_IT : Se vi sembra una cronometro qualunque, per Vincenzo Nibali non lo è: questa alla Vuelta è la sua ultima crono in ca… - giovanni_7 : RT @ladydd69: Visto proprio adesso, tutto normale #mancamento #vuelta #maloreimprovviso - maryfagi : RT @ladydd69: Visto proprio adesso, tutto normale #mancamento #vuelta #maloreimprovviso - MicheleAnderoz : RT @Eurosport_IT: Se vi sembra una cronometro qualunque, per Vincenzo Nibali non lo è: questa alla Vuelta è la sua ultima crono in carriera… - AlbertodaSomma : RT @ladydd69: Visto proprio adesso, tutto normale #mancamento #vuelta #maloreimprovviso -