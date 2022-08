Una vita anticipazioni: Genoveva vuole usare Rodrigo ma Aurelio sta usando tutti. Presto il crash (Di martedì 30 agosto 2022) Che cosa farà Genoveva con il bambino che aspetta, Ignacio troverà un modo per farla davvero abortire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 agosto 2022. Ormai sono rimaste davvero pochissime puntate della soap spagnola prima del gran finale e ci avviciniamo a grandi passi verso l’epilogo con i saluti a tutti i protagonisti di Acacias 38. Domani alle 14,10 su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1444 della soap. Come avrete visto, Genoveva pensa di essere in “vantaggio” su Aurelio grazie a Rodrigo ma non sa che suo marito è a conoscenza di ogni sua mossa e si prepara a sganciare l’attacco finale…La Salmeron del resto ha anche altro a cui pensare visto che non ha nessuna intenzione di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 agosto 2022) Che cosa faràcon il bambino che aspetta, Ignacio troverà un modo per farla davvero abortire? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 agosto 2022. Ormai sono rimaste davvero pochissime puntate della soap spagnola prima del gran finale e ci avviciniamo a grandi passi verso l’epilogo con i saluti ai protagonisti di Acacias 38. Domani alle 14,10 su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1444 della soap. Come avrete visto,pensa di essere in “vantaggio” sugrazie ama non sa che suo marito è a conoscenza di ogni sua mossa e si prepara a sganciare l’attacco finale…La Salmeron del resto ha anche altro a cui pensare visto che non ha nessuna intenzione di ...

_Nico_Piro_ : La guerra fa danni a lungo termine, a Guantanamo c’è Qasim, 20 anni, metà della sua vita passata in quella prigione… - enpaonlus : Stambecco ingoia una scatoletta di tonno e rischia di morire, salvo grazie ai vigili del fuoco e al veterinario - L… - vaticannews_it : Una vita spesa al servizio della Chiesa in particolare nel mondo della comunicazione. Collaboratore di tre Pontefic… - Simylunamylove : RT @Lorena87724799: Quando i sogni diventano realtà...tante good vibes per ale e sophie del mio cuore???una nuova casa..nuovo progetto di v… - Lucapoli89 : @pierpi13 ??????una vita in vacanza quattro vecchi che ballan niente nuovo che avanza e sti stronzi da sempre sono all… -